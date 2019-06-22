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Eşinin aldattığını casusluk programı ile öğrendi

İzmir'de aldattığını öğrendiği eşini darbeden ve boşanma davası açan adam hakkında, casusluk programı kurduğu için suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme heyeti emsal beraat kararına karar verdi.

DHA | 22.06.2019 - 12:02..
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Z.V., aldatıldığını düşünüp, eşi M.V.'nin telefonuna casus program yükledi. Z.V., casus program sayesinde eşinin komşuyla görüştüğünü öğrendi.

KADIN ADIYLA TELEFONUNA KAYDETTİ

Z.V., eşinin görüştüğü kişinin sevgilisi olduğunun anlaşılmaması için kadın adıyla telefonuna kaydettiğini belirledi. Z.V., aldatıldığını söyleyerek eşi M.V. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, Z.V., M.V.'ye hakaret edip, darbetti. M.V.'nin şikayeti üzerine ‘darp ve hakaret’ iddiasıyla İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift aynı zamanda boşanmak için 15. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı dava açtı.

CASUSLUK PROGRAMI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Davalar sürerken M.V., telefonuna casus program yükleyen kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, sanığa bu suçtan 10 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, 6 bin lira adli para cezasına çevrildi.

"İDDİALARINI İSPATLAMA AMACI TAŞIYOR"

Z.V.'nin avukatı Abdullah Süer, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Mahkeme kararında, sanığın olayda kayıtları üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında herhangi bir delilin bulunmadığını belirtti. Ayrıca sanığın boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinci ile davrandığının kabul edilemeyeceğine de kanaat getiren mahkeme heyeti, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişilerle arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek, sanığın beraatine karar verdi.

Eşinin aldattığını casusluk programı ile öğrendi

EMSAL KARAR

Avukat Abdullah Süer, eşinin telefonuna casus program yükleyerek, konuşmalarını dinleyen müvekkili hakkında İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi tarafından verilen beraat kararının, emsal olduğunu ifade etti.

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