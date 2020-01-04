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Eşinin ayakkabısına basarak 'sıra sana da gelecek' dedi

Konya’da boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı kadının sosyal medya paylaşımı, şok yarattı.

DHA | 04.01.2020 - 12:40..
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Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti:

Özlem G., İstanbul’dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı, Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek kaçtı.

Eşinin ayakkabısına basarak 'sıra sana da gelecek' dedi

VURDUĞU KADIN ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Eşinin ayakkabısına basarak 'sıra sana da gelecek' dedi

TAKSİYLE OTOGARA GİTTİ

Özlem G., bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, yaptığı çalışmada Özlem G.'nin Konya istikametine gittiğini tespit etti. Polis, Özlem G.'nin Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve konuşmadığını söyledi. Özlem G.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eşinin ayakkabısına basarak 'sıra sana da gelecek' dedi

'SANA DA SIRA GELECEK' PAYLAŞIMI

Özlem G.'nin cinayetten hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'sana da sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Özlem G.’nin, bu paylaşımdan hemen sonra ise 'Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi.

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