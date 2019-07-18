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Eşinin boğazını kesen katile müebbet hapis cezası

2014 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini otobüs durağında boğazını keserek öldüren katile, müebbet hapis cezası verildi.

İHA | 18.07.2019 - 12:25..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2014 yılında otobüs durağında dini nikahlı eşini otobüs durağında boğazını keserek öldüren şahsa verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay’ın bozma ilamı sonrası müebbette çevrildi.


AVUKAT KATİLİN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde söz konusu dava yeniden görüldü. Davaya Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan Sanık Ömer Akdoğan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da davada hazır bulundu.

Yaptığı savunmada 2014 yılından beri tutuklu olduğunu belirten Akdoğan, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmediğini belirtti. Sanık avukatı ise sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme tarafından son sözü sorulan sanık Ömer Akdoğan, takdirin mahkemenin olduğunu ifade etti.

Eşinin boğazını kesen katile müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aradan sonra kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Sevgi Zağlı’nın öldürülmesine ilişkin olarak sanık hakkında daha önce verilen 25 yıl hapis cezasını, müebbet hapis cezasına çevirdi.

"BENİM VİCDANIM RAHAT"

Öte yandan, Ömer Akdoğan hakkında mahkeme heyeti herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirtirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın lehine vekalet ücreti talebini reddetti. Sanık Ömer Akdoğan 'ın, mahkeme başkanına sorduğu “Vicdanınız rahat mı?” sorusuna mahkeme başkanı, “Benim rahat, asıl senin rahat mı?” şeklinde cevap verdi.

Eşinin boğazını kesen katile müebbet hapis cezası

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