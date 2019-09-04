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Eşinin boğazından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

İHA | 04.09.2019 - 15:28..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde, eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Hafize Kurban (23), 27 Ağustos günü 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken eşi ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN, GÖĞSÜNDEN VE KARIN BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLANDI

Hafize Kurban, eşi U.K. tarafından karın boşluğu, göğsü ve boğazından bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile Kurban, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir dizi ameliyat geçiren kadın, ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ancak Kurban beyin ölümü gerçekleşti. 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurban’ın ne zaman toprağa verileceği ise belirsizliğini koruyor.

Eşinin boğazından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi

CANİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan koca U.K. geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşinin boğazından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi


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