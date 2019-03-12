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Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan E.B. (50), eşinin çalıştığı yerin önüne gidip üzerine benzin dökmeye başladı.

DHA | 12.03.2019 - 11:54..
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Çevredekiler tarafından engellenen E.B.'nin kendini kendini yakma girişimi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi.

BENZİNİ ÜZERİNE DÖKTÜ, ZOR TUTTULAR

İddiaya göre,  E.B. ayrılmak üzere olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. Burada tartışan taraflardan E.B., yanında getirdiği şişedeki benzini üzerine dökmeye başladı. Bu sırada vatandaşlar tarafından fark edilen E.B., kendine müdahale etmek isteyenlerden kaçarak bir elinde çakmakla üzerine benzin dökmeye devam etti.

Çevredeki esnaf, E.B.'yi etkisiz hale getirerek elindeki çakmağı aldı.

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

SAKİNLEŞTİRİLEN ADAM SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen polis ekibi, E.B.'yi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra  karakolda ifadesi alınan E.B., serbest bırakıldı.

Bu arada E.B.'nin üzerine benzin dökmesi ve esnafın müdahalesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

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