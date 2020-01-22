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Eşinin götürdüğü bir buçuk yaşındaki oğlunu isteyen baba

Osmaniye Kadirli'de yaşayan 21 yaşındaki Sadullah Görmez 2 ay önce 'aileme gidiyorum' diyerek evden çıkan dini nikahlı eşini ve bir buçuk yaşındaki çocuğunu arıyor.

İHA | 22.01.2020 - 09:45..
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Kadirli’de yaşayan Sadullah Görünmez, 2 buçuk yıl önce Gülsemin U. ile tanışarak dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı.

Sadullah ve Gülsemin çiftinin 2018 yılı Haziran ayında bu birliktelikten Doruk Efe adını verdikleri bir de erkek çocukları dünyaya geldi.

"AİLEME GİDECEĞİM" DİYE ÇIKTI

Bir süre sonra askere giden Sadullah Görünmez vatani görevini tamamlayıp evine dönünce eşi Gülsemin U. 1 buçuk yaşına gelen oğlu Doruk Efe’yi de yanına alarak, “1 haftalığına aileme gideceğim” diyerek evden ayrıldı.

Ardından sırra kadem basan Gülsemin U. tekrar eve dönmedi. Bir süre sonra Gülsemin U. Sadullah Görünmez’i arayarak eve geri dönmeyeceğini ve bu birlikteliği sonlandırmak istediğini söyledi.

Dini nikahlı eşi tarafından kaçırılan çocuğunu arayan babanın dramı -2

ÇOCUĞUNUN EVLATLIK VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

2 aydır evlat hasretiyle çalmadık kapı bırakmayan Sadullah Ergin’i arayan eşinin bir yakını küçük çocuğun İstanbul’da zengin bir aileye evlatlık verileceğini söyledi. Çocuğunun dini nikahlı birliktelikten doğduğu ve kimliği olmadığı için kendi çocuğunun olduğunu ispatlamaya çalışan Sadullah Görünmez soy bağının tespiti için mahkemeye müracaat etti.

Dini nikahlı eşi tarafından kaçırılan çocuğunu arayan babanın dramı -3

"ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Ancak şu ana kadar ne eşinin ne de kayıp çocuğunun bulunmadığını iddia eden baba hukuk mücadelesi veriyor. Görünmez, “Askerden geleli 2 ay oldu. Eşim aileme gezmeye gidiyorum diyerek evi terk etti. Eşim bir buçuk yaşındaki çocuğumla ortadan kayboldu. Çocuğum satıldı mı evlatlık mı verildi, öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Mahkemeye de müracaat ettim. Çocuğumun en kısa sürede bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Dini nikahlı eşi tarafından kaçırılan çocuğunu arayan babanın dramı -4

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