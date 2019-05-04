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Eşinin kulak kıllarını ispirto ile temizlerken yandılar

Bursa'da yaşayan Emine A., tıraş ettiği felçli eşi Ahmet A.'nın kulaklarını ispirto ile temizlemek istedi. Ancak ispirtonun bir anda tutuşmasıyla kadın ve eşi ağır şekilde yaralandı.

DHA | 04.05.2019 - 09:59..
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Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Davutdede Mahallesi Önemli Sokak'ta yaşayan Emine A., 5 yıl önce kalp krizi geçirip, felçli kalan eşi Ahmet A.'nın saçlarını kesti, ardından da ispirto ile kulağındaki kılları yakmak istedi. Ancak bu sırada Ahmet A.'nın saçları alev aldı.

Eşinin kulak kıllarını ispirto ile temizlerken yandılar

YÜZÜ VE KOLLARI YANDI

Emine A. alevleri söndürmek için su ararken, bu kez de Ahmet A.'nın yatağı tutuştu. Çığlıklar atıp yanan eşine müdahale eden Emine A.'nın da yüzü ve kolları yandı.

Çığlıkları duyan çiftin komşuları, evin kapısını kırarak içeri girip, yangını söndürdü. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşinin kulak kıllarını ispirto ile temizlerken yandılar

EŞİNİN VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Ahmet A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emine A. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Ahmet A.'nın kaldığı odada soğutma çalışması yaptı.

Eşinin kulak kıllarını ispirto ile temizlerken yandılar

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