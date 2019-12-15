taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadın hayatını kaybetti

İzmir'de eşi tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövülen talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kadının organları, yakınları tarafından bağışlandı.

DHA | 15.12.2019 - 12:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi'ndeki evine alkollü olarak gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu.

Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin." diyerek, eşini dövdü.

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadın hayatını kaybetti

BAŞINI DEFALARCA DUVARA VURDU

İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Ancak çiftin çocukları Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi.

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadın hayatını kaybetti

KIZ KARDEŞLERİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı.

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadın hayatını kaybetti

HASTALARA UMUT OLACAK

Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak.

TUTUKLANDI

Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metroda çarşaflı kadına saldırı

Metroda çarşaflı kadına saldırı

870
CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

221
Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

229
İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

163
Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

22
HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

201
Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz

Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir