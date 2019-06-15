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Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşine ateşli silahla saldırab şahıs, eşini yaraladı.

DHA | 15.06.2019 - 22:15..
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Çorum'da bir kadın cinayeti daha yaşanmak üzereydi.

Abdullah M., isimli şahıs ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı.

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI

Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti. Şüpheli Abdullah M.'nin olay yerinden kaçma anı ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı



Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

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