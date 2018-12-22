taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

Bursa'da Oğuzhan Kayalp, tartıştığı eşi ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

AA | 22.12.2018 - 04:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde Oğuzhan Kayalp (25), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

POLİS, DİRENİNCE KAPIYI KIRDI

Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.

Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.

Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

8
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir