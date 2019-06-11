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Eşinin yakınları tarafından öldüresiye dayak yedi

Diyarbakır'da bir kuaför, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren adamın dövülme anı kameraya yansıdı.

DHA | 11.06.2019 - 17:37..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi.

SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi daha geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı.

Eşinin yakınları tarafından öldüresiye dayak yedi

DAYAK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuaföre sopayla dayak kamerada İZLE

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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