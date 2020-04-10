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Eşiyle birlikte yakaladığı adamı bıçakladı

Esenyurt'ta işten çıkarak evine gelen bir kişi, evinde eşiyle birlikte yakaladığı adamı bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA |
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Eşiyle birlikte yakaladığı adamı bıçakladı

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, işten çıkarak arkadaşı ile birlikte eve gelen bir kişi, eşini başka bir kişi ile birlikte görünce çılgına döndü.

Öfkeli adam, mutfaktan aldığı bıçakla evinde yakaladığı adamı yaraladı.

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı VİDEO

KAÇARAK MARKETE SIĞINDI

Yaralı adam, evden güçlükle kaçarken, hemen yakındaki bir markete giderek yardım istedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 ambulansı gönderildi.

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -3

3  KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı adam, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, evdeki kadın ile eşini ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -1

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -2

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -4

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -5

Esenyurt'ta evinde yakaladığı adamı bıçakladı -6

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