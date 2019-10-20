Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

4

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

Telefonla aradığı bir kadını 35 bin Euro dolandıran şahıs, ikinci bir kişiyi 40 bin Euro dolandırmaya çalışırken, polis ekiplerince yapılan takip sonucu suçüstü yakalandı.