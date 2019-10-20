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Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle tartışan şahıs, üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp alevlerden kurtardı.

DHA | 20.10.2019 - 19:22..
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Akşam saatlerinde, Kocaeli Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde intihar vakası meydana geldi.

Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

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