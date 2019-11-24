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Eşiyle mal paylaşımı tartışması yaşayan adam dehşet saçtı

Antalya'da 75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pompalı tüfekle vurdu.

İHA | 24.11.2019 - 08:06..
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Kumluca ilçesi Hızırkaya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Y. (75) yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşi Muhabbat J. (51) eşinin akrabası Firdus Aliyeva (51) arasında iddiaya göre evlilik sözleşmesi sebebiyle tartışma çıktı.

Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı -1

DARBEDİLİNCE EŞİNİ VE AKRABASINI VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yine iddiaya göre kadınlardan biri Hüseyin Y.’nin başına sert bir cisimle vurdu. Başına aldığı darbeden sonra evde bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş eden Yeni, eşi Muhabbat J. ve akrabası Firdus Aliyeva’yı ağır yaraladı. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerinde gelen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Firdus Aliyeva’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.Başına aldığı sert bir darbe sebebiyle yaralanan Hüseyin Y. ve Yeninin pompalı tüfekle vurduğu eşi Muhabbat J. Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Hüseyin Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, Muhabbat J.’nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı -2

"MALINI MÜLKÜNÜ BANA BIRAK" TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan tartışmanın Muhabbat J.’nın evlilik öncesinde Hüseyin Y.’den ölümü durumunda mal varlığının kendisine kalması için sözleşme talep etmesi, ancak Hüseyin Y.’nin daha önce sıcak baktığı sözleşmeden vazgeçmesi sebebiyle çıktığı idida edildi. Çiftin bu sebeple uzun süredir aralarının açık olduğu ve akrabasının da Hüseyin Y.’ye bu konuda baskı yaptığı ileri sürüldü.

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Firdus Aliyeva’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kumluca Cumhuriyet başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı -3

Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı -4

Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı -5

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