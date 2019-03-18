Eşiyle restoranda gördüğü kuaförü bıçaklayarak öldürdü

Muğla Marmaris'te alkollü içki kaçakçılığı suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Ercan Ç., boşanma davası açan eşi M.Ç. ile barışmak amacıyla görüşmek istedi ancak ret yanıtı aldı. Eşi M.Ç.'nin oturduğu eve birkaç kez zorla girmeye çalıştığı öne sürülen Ercan Ç. hakkında, mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Ercan Ç.; iddiaya göre, eşi M.Ç.'nin, kuaför Ünal Bozyiğit ile bir süredir görüştüğünü öğrendi. Dün, eşi M.Ç. ve Ünal Bozyiğit'in Armutalan Mahallesi'nde ocakbaşı restoranda yemek yediğini öğrenen Ercan Ç., saat 21.00 sıralarında lokantaya gitti. Ercan Ç., restoranda eşi ile yemek yerken gördüğü Bozyiğit'e tezgahtan kaptığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Eşinin çabalarına rağmen çıkan arbedede Ercan Ç., Ünal Bozyiğit'i sırtından bıçakladı.

KURTARILAMADI

Bozyiğit yere yığılırken, eşi M.Ç.'ye zarar vermeyen Ercan Ç., restorana geldiği otomobille kaçtı. Ercan Ç., bir süre sonra otomobili yol kenarında terk edip, kayıplara karıştı. İhbar üzerine restorana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Ünal Bozyiğit'i ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Bozyiğit, hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzini kaybettirmeye çalışan Ercan Ç. ise Azmak Deresi başında otomobilde yakalandı. Yapılan kontrolde 2,0 promil alkollü olduğu belirlenen Ercan Ç., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cinayeti öğrenen Ünal Bozyiğit'in akrabaları ise Facebook'tan paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.