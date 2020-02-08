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Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti

Çorum'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla rastgele ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alındı.

DHA | 08.02.2020 - 13:17..
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Çorum'da, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen S.S. adlı kadın ile eşi A.S. arasında tartışma çıktı. Durumu fark eden polis ekipleri, çifti ayırıp, A.S.’yi eşinden uzaklaştırdı.

Ancak bu sırada sinir krizi geçiren kadın, çantasından çıkardığı tabancayla havaya rastgele ateş açmaya başladı.

POLİS ENGEL OLMAYA ÇALIŞIRKEN SİLAH TEKRAR ATEŞ ALDI

Polis, kadını etkisiz hale getirip, silahı almak istedi. Ancak bu sırada silah yeniden ateş aldı. Şans eseri can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, S.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti VİDEO

Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda silahla havaya ateş etti

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