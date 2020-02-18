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Eşiyle yakalayan arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl ceza

Kayseri'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayan Waaled Alsalmo (19), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 18.02.2020 - 15:28..
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Kayseri'de geçen yıl 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı.

Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi.

Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı.

YAKALANAN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı. Daha sonra yakalanarak gözlatına alınan Alsalmo, tutuklandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklu yargılanan Waaled Alsalmo, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Waaled Alsalmo "Çok pişmanım. Babam ve 2 kardeşim Suriye’de bomba saldırısı sonrası öldü. Annem ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Aileme ben bakıyorum. Annem hasta. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Zekeriye E. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Alışveriş yapmıştım. Bisikletle eve uğradım. Zile bastım. Kapıyı eşim A.E.H. açtı. İç çamaşırı vardı. Sanki biri eve gelmiş gibiydi. Şüphelendim. ‘Neden bu haldesin’ dedim. Banyo yapacağını söyledi. Sanki bir an önce evden gitmemi istiyor gibi davranıyordu. Evi aramaya başladım. Yatak odasındaki dolabı açınca bıçaklandım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

10 YIL 5 AY CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Waaled Alsalmo'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Evinde eşiyle yakalayan arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis -1


Evinde eşiyle yakalayan arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis -2

Evinde eşiyle yakalayan arkadaşını bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis -3

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