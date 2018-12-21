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Eski Bakan'ı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 21.12.2018 - 15:37..
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Mehmet Ercan Vuralhan’ın Fatih Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, tutuklu sanık Yüksel Karababa getirildi. Sanık Yüksel Karaba son savunmasında, "Maktül, ahlaki değerlerden son derece yoksun biriydi. Çevremde çok dirayetli biri olarak bilinirim. Ancak bu kadar dayanabildim" dedi. Sanık Karaba son sözünde ise "Bütün sevdiklerimden özür dilerim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Yüksel Karababa'ya "Kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini ve geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

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