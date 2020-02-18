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Eski belediye başkanı Tuncay Kılıç yakalandı

Hakkında 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kılıç, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 18.02.2020 - 17:10..
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Edremit Belediye Başkanlığı görevini 1999- 2004 ve 2009- 2014 yıllarında yürüten Tuncay Kılıç, 2012'de 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2013 yılında şartlı tahliye edilen Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi.

PLAJDA YÜRÜRKEN POLİS GÖRDÜ

Tutuksuz yargılanan Kılıç'a, 2015 yılında 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onanan ancak teslim olmayan Kılıç hakkında, 20 Kasım 2019'da yakalama kararı çıkarıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Tuncay Kılıç, dün saat 17.00 sıralarında, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yürürken, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Eski belediye başkanı Tuncay Kılıç yakalandı

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan kontrolde sahte kimlik taşıdığı anlaşılan Kılıç, gözaltına alındı. Bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Tuncay Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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