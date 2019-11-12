Eski Bolivya Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, gelişmeyi Morales ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama ile duyurdu.

SİYASİ SIĞINMACI OLARAK BAŞVURDU

Bolivya'daki olayları ilk andan itibaren "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e sığınma sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Ebrard, "Devlet Başkanı Morales'in, biraz önce yaptığımız telefon görüşmesinde, davetimizi kabul ettiğini ve siyasi sığınmacı olmak için resmi olarak başvurduğunu açıklıyorum." ifadesini kullandı. Ebrard, Bolivya Dışişleri Bakanlığını da konuya ilişkin bilgilendirdiklerini ve Morales'in uluslararası haklar çerçevesinde can güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasını istediklerini vurguladı.

"DARBEYE HAYIR"

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Morales’in önceki gün istifa etmesinin ardından tepki göstermiş ve "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullanmıştı.