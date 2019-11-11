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Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski Bolivya Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

AA | 11.11.2019 - 05:35..
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Bolivya'da istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YERLE BİR EDİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullandı.

Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

"GÜVENLİK GÜÇLERİ MORALES'İ ARIYOR"

Öte yandan, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da, Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirtti. Camacho, twitter hesabından, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyorlar. Askerler, başkanlık uçağına el koydular." paylaşımında bulundu.

HALK SEÇİMLERDE HİLE YAPILDIĞI İDDİASIYLA SOKAKLARDAYDI

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. Günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Morales, dün Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın, canlı yayında okuduğu bildiriyle istifasını talep etmesi üzerine, başkanlık görevini bıraktığını açıklamış ve durumu "darbe" olarak nitelendirmişti. Morales, istifa kararını, muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için aldığını kaydetmişti.

Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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