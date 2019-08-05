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Eski çalışan: Google arama sonuçlarına müdahale ediyor

Eski Google çalışanı, Google’ın arama sonuçlarına müdahale ettiğini iddia etti.

DHA | 05.08.2019 - 09:10..
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Dünyanın en çok kullanılana arama motoru Google, şimdi de eski bir çalışanı tarafından hedef haline geldi. Google'da daha önce mühendis olarak çalışan Mike Wacker, Twitter hesabı üzerinden Google'ın arama sonuçlarına müdahale ettiğini söyledi. Bu konu hakkında kendi kaleme aldığı yazısını paylaşan Wacker, oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

google

"FARKLI ALGORİTMA DEVREYE GİRİYOR"

Wacker yazısında, Google’ın kara listeye almış olduğu başlıkları ile ilgili özel bir dosyası olduğunu ve bu kara listedeki başlıklarla ilgili arama yapıldığında alternatif bir algoritmanın alternatif arama sonuçlarını harekete geçirdiğini iddia etti.

Eski Google mühendisi, bu kara listenin özel bir Google ekibi tarafından dışardan elle müdahale edilerek üretildiğini keşfettiğini söyledi.

google

YOUTUBE ARAMA SONUÇLARI DA ETKİLENİYOR

Wacker, özel bir isimle anılan kara listenin, bu alternatif algoritmayı elle harekete geçirilmek için kullanılmış olabileceğini, herhangi bir aramanın bu kara listedeki isimlerle eşleştiğinde YouTube’un normal arama sonuçlarını kara listeye alarak alternatif arama sonuçlarını listelediğini iddia etti.

Bu algoritmanın ‘otoriter’ bir sıralama olduğunu ve otoriter kaynaklara hizmet ettiğini iddia eden Wacker, “Bu alternatif arama sonuçlarında kim kazanıyor kim kaybediyor ve Google’ın bunları ne zaman kullanacağına nasıl karar veriyor?'' gibi sorular yöneltti.

Google'ın bu iddialara nasıl bir cevap vereceği bilinmese de Wacker'ın iddialı açıklamalarına bakacak olursak şirket, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabilir.

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