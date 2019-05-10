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Eski CIA ajanı gazeteciye bilgi sızdırmaktan tutuklandı

ABD'li eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı, bir basın mensubuna El Kaide ile ilgili gizli belge sızdırma suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 04:46..
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ABD'nin eski bir CIA ajanı, ordusunun El Kaide'ye yönelik operasyonlarını basına sızdırdığı için tutukladı. Eski bir istihbarat analisti olan Daniel Everette Hale, devlete ait gizli bilgileri ifşa etmekten ceza alacak.

GİZLİ BELGELERİ BASINA SIZDIRDI

Hazırlanan dava dosyalarında Hale'in ilk olarak ABD Hava Kuvvetlerinde istihbarat analisti olarak görev yaptığı, daha sonra Ulusal Jeopolitik İstihbarat Ajansında çalıştığı belirtilirken, iletişimde bulunduğu ABD'li gazetecinin de The Intercept haber sitesinin kurucusu Jeremy Scahill olduğu kaydedildi.

Hale'in 2013 yılından bu yana Scahill'e 11 gizli belge verdiği, bu bilgilerin de The Intercept sitesinde bütün veya parça halinde yayımlandığı ifade edildi.

YENİ BİR SIZINTI VAKASI

Daniel Everette Hale'in davasının görüleceği Virginia eyalet mahkemesi, daha önce de New York Times gazetesine bilgi sızdıran CIA ajanı Jeffrey Sterling, diğer bir CIA ajanı John Kiriakou, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden ile gündeme gelmişti.

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