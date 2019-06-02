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Eski dernek başkanı firari FETÖ’cü yakalandı

FETÖ’yle bağlantılı bir derneğin başkanı olan ve hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası verilen hükümlü, Yalova'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 13:00..
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Yeni Ümit Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığını yapan, FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve teröre finans sağlamak suçlarından 14 yıl 7 ay hapse mahkum edilen firari C.L.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YALOVA'DA YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler üç ildeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, C.L.'yi Yalova'da saklandığı bir adreste gözaltına aldı.

SAKLANMASINA YARDIM ETTİLER

Öte yandan, C.L.'nin saklanmasına yardımcı olduğu öğrenilen Yalova'da görevli polis memuru T.Y. ile otel işletmecisi H.Y. hakkında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçluyu kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

Eski dernek başkanı firari FETÖ’cü yakalandı

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