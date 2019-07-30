Eski dolmuş motorundan jeneratör yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürekli jeneratörü bozulan demirci ve kaynak ustası, duruma kızınca dolmuş motorundan kendi imkanlarıyla jeneratör üretti.

KENDİ JENERATÖRÜNÜ YAPMAYA KARAR VERDİ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dinarlı Mahallesi'nde yaşayan demirci ve kaynak ustası Turgay Bulut, işlerinde kullandığı jeneratörün sürekli arızalanması nedeniyle yeni bir jeneratör almaya karar verdi.

Fakat 10 kilovat gücündeki jeneratörlerin 10-12 bin TL olduğunu öğrenen Bulut, maddi gücü yetmeyince kendi jeneratörünü yapmak için kolları sıvadı.





DOLMUŞ MOTORUNU SÖKTÜ

Eski bir dolmuş satın alarak işe başlayan Bulut, dolmuşun motorunu söktü ve daha sonra yaptırdığı kasanın içine yerleştirdi.





5 BİN LİRAYA MAL OLDU

Yaptığı çalışmalarla 20 kilovat elektrik üretebilen jeneratör yapan Bulut, tüm çalışmalarını toplamda 5 bin liraya mal etti.





"İLK OLARAK ESKİ BİR DOLMUŞ ALDIM"

Yeni bir jeneratör almaya gücü yetmediğini söyleyen Bulut, "Yeni jeneratör almaya gücüm yetmedi. Düşündüm kendim yapmaya karar verdim. İlk önce 'Çiçek Abbas' filmdeki eski bir dolmuş satın aldım. Dolmuşun motorunu kullandım. Diğer malzemeleri temin ederek traktörün arkasına kasa yaptırdım. Kasa çift katlı alt katında 20 kilovat elektrik verebilen jeneratörü üst katına da kendim çıkarak yüksek sistem bağlarda kaynağımı yapıyorum. Kendimin yaptığı jeneratörle rahata kavuştum. Dört evin ışığını sağlayabilirim. Ayrıca dinamolu su pompalarını da çalıştırmakta. Bana maliyeti ise 5 bin liraya mal oldu." dedi.