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Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, dükkan kundakladı

Mersin’de bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.

İHA | 20.03.2020 - 20:40..
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Mersin’de, Y.K. adlı bir genç kız, Tarsus ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan, eski erkek arkadaşı Y.E.T.’nin babasının marketine geldi.

Genç kız elindeki bidonla, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktü.

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız dükkan kundakladı VİDEO

MÜDAHALEYE RAĞMEN BENZİN DÖKTÜ

Bu sıra market çalışanı Emre K. genç kıza müdahale etmek istedi.

Elindeki benzini Emre K. üzerine dökmeye çalışan Y.K. dışardaki tümü ürünlerin üzerine benzin döktü.

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, dükkan kundakladı

UZAKLAŞTIRILIRKEN ÇAKMAĞI ÇAKTI

Market sahibi kıza engel olmaya çalıştığı sırada elindeki çakmağı benzine üzerine attı.

Ortalık alev topuna dönerken, genç kız kayıplara karıştı.

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, dükkan kundakladı

MARKET ÇALIŞANI YARALANDI

Yakının söndürmek isteyen Emre K. bacağında hafif yaralandı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

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