Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, dükkan kundakladı

Mersin’de, Y.K. adlı bir genç kız, Tarsus ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan, eski erkek arkadaşı Y.E.T.’nin babasının marketine geldi.
Genç kız elindeki bidonla, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktü.
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MÜDAHALEYE RAĞMEN BENZİN DÖKTÜ
Bu sıra market çalışanı Emre K. genç kıza müdahale etmek istedi.
Elindeki benzini Emre K. üzerine dökmeye çalışan Y.K. dışardaki tümü ürünlerin üzerine benzin döktü.
UZAKLAŞTIRILIRKEN ÇAKMAĞI ÇAKTI
Market sahibi kıza engel olmaya çalıştığı sırada elindeki çakmağı benzine üzerine attı.
Ortalık alev topuna dönerken, genç kız kayıplara karıştı.
MARKET ÇALIŞANI YARALANDI
Yakının söndürmek isteyen Emre K. bacağında hafif yaralandı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.