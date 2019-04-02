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Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken, kocası da saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.

İHA | 02.04.2019 - 21:48..
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A.D. isimli şahıs ile A.Y.G. adlı kadın yaklaşık 1 yıl önce boşandı. A.Y.G., boşandıktan bir süre sonra A.G. isimli şahıs ile evlendi.

Gün içerisinde eski eşi A.D. ile çocuğunu göstermeme konusundan dolayı tartıştığı iddia edilen A.Y.G., eşi A.G. ile çocuğunu almak için okula gitti. Bu sırada okul önüne gelen eski eş A.D., aracın içerisinde bekleyen çiftle tartışmaya başladı.

Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., yanındaki silahını aracın içindeki çifte doğrultarak tetiğe bastı. Eski eşini ağır, kocasını da hafif şekilde yaralayan A.D., saldırının ardından çocuğunu da aldıktan sonra aracı ile kayıplara karıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kendisi de eşi de, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak kanlar içerisinde kalan A.G., ambulans helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müşahede altına alınan A.Y.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu eşi A.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan eski eş A.D. ise, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı

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