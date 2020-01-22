Eski eşi tarafından öldürülen kadının ailesi isyan etti

İzmir'in Buca ilçesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul, işe gitmek için otobüs beklerken, 2 yıl evli kalıp iki ay önce boşandığı Orkun Çevik yanına geldi ve ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Çevik., Yabaşkul'u dövmeye başladı.

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmadan sonra Çevik, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle genç kadına ateş etti ve tekmeleyip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yabaşkul, yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yabaşkul'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Orkun Çevik ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Çevik'in ifadesinde boşandığı eşinin başkasıyla arkadaşlık kurduğunu, bu durumu kıskandığı, ayrıca kızını göstermediği için tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çevik'in uzun süredir işsiz olduğu da öğrenildi.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Yapılan otopsinin ardından cenazeyi Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve yakınları teslim aldı. Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekerken, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Kızının ölümüne sebep olan Çevik ile evliliklerine hiçbir zaman onay vermediğini belirten, acılı anne zanlının en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. İnce, "Nefes alamıyorum. Benin nefesimi kesti. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Gençler, anne ve babalarını dinlesinler. Beni görsünler çünkü ben bu evliliğe hiç onay vermemiştim. Ceza verenler kendilerini benim yerime koyup en ağır cezayı versinler. Kızımı öldüren kişi eğer kendi çocuğunu görmek isterse benim kızımı geri getirecek." dedi.

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

Öte yandan acılı aile, Yabaşkul'un kornealarını bağışladıklarını açıkladı. Boşandığı eşinin kurşunuyla ölen genç kadının korneaları, başka hastalara umut olacak.