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Eski eşinden Sibel Tüzün'e: İstanbul'un yarısıyla yatmış

Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisiyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan eski eşi ile mahkemelik oldu.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 07:27..
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Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı eski eşi Ender Balcı ile yine mahkemelik oldu.

"KOCALARINI ALDATAN KADIN"

İkili arasındaki yargı süreci devam ederken, Balcı'dan skandal bir paylaşım geldi. Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden yine şikayetçi oldu.

Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ender Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. Tüzün, eski eşiyle uzlaşmak istemeyince dava ertelendi.

Eski eşinden Sibel Tüzün'e: İstanbul'un yarısıyla yatmış

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