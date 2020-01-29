Dehşet veren olay, Rusya’nın Perm Krayı’nda bulunan Solikamsk şehrindeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski eşini markette gören saldırgan, onun kasaya gelmesini bekliyor.

Kadının gelmesiyle birlikte saldırgan, cebinden bir kutu çıkarıyor ve kadının üzerine kutudaki sıvıyı döküyor.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, ATEŞE VERDİ

Kadın ise bu sırada kendini kurtarmak için arka odaya kaçmayı çalışıyor ancak saldırgan peşinden koşarak kadını ateşe veriyor.

Rusya’da bir saldırgan eski eşini ateşe verdi ViDEO

ALEVLER İÇERİSİNDE YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra önce başka bir çalışanın, ardından da saldırganın odayı terk ettiği ve daha sonra alevler içindeki kadının yardım almak için dışarı koştuğu görülüyor.

YOĞUN BAKIMDA

Yerel medya kadının yoğun bakımda olduğunu ve saldırganın da gözaltına alındığını yazdı.