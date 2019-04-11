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Eski eşini bıçakla öldürüp ormanlık alana gömdü

Zonguldak'ta 8 ay önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan adamın, eski eşini bıçakla öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Polis, cinayet şüphelisi 5 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 11.04.2019 - 08:50..
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7 Ağustos 2018'de Zonguldak Karaelmas Polis Merkezi'ne başvuran 41 yaşındaki M.B., kısa süre önce boşandığı eski eşi 40 yaşındaki D.Ç.'nin 4 gün önce "Ankara'ya gidiyorum." diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını ileri sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

EKİPLER 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polisin yaptığı çalışmada, D.Ç.'ye ulaşılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan D.Ç.'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda, D.Ç.'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine M.B. ve babası Y.B.(68), akrabaları H.V.(40), T.B.(22) ve G.B.(19) Karabük'ün Yenice ilçesi Ibrıcak Köyü’nde gözaltına alındı.

Eski eşini bıçakla öldürüp ormanlık alana gömdü

ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak'a getirilen 5 kişi, emniyette çapraz sorguya alındı. M.B. ifadesinde, eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eski eşini kendisini aldattığı için Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü ifade eden M.B., cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi.

CESET BULGULARI TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine M.B.'yi olay yerine götüren polis ekipleri, yaptıkları incelemede D.Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulguları tespit etti. Bulgular, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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