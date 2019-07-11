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Eski eşini cinayetten ihbar etti

Yabancı uyruklu bir kadının polise eski kocasının cinayet işlediğini bildirmesi üzerine evin bahçesinde yapılan kazıda ceset parçaları bulundu.

İHA | 11.07.2019 - 00:01..
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Kırıkkale’de 8 aydır tek katlı bir evde çocuklarıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, polise eski kocasının öldürdüğü kişiyi evinin bahçesine gömdüğünü bildirdi.

CESET PARÇALARI ÇIKTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve kazı izninin ardından akşam saatlerinde iş makinesi ile evin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü ceset parçaları ortaya çıktı.

KAZI ÇALIŞMALARI ARTIRILDI

Cumhuriyet savcısı gözetiminde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin bahçesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise caddenin her iki tarafını şeritle kapatarak, araç ve yaya geçişine izin vermiyor.
Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eski eşini cinayetten ihbar etti

Eski eşini cinayetten ihbar etti

Eski eşini cinayetten ihbar etti

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