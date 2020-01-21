Eski eşini darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

Alışveriş yapmk için bir AVM'ye gelen Yıldız Tilbe, rahat kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

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Kızını öldürüp parçalara ayıran baba, suçunu inkar etti

Edirne'deki bir gece kulübünde dansözlük yapan kızını hunharca katleden baba ve suçu saklayan anne için savcı, indirim ve beraat talep etti.