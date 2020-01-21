Eski eşini darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi'nde yaşayan Büşra Y., sabah işe gitmek için evinden çıktığı sırada, eski eşi O.Ç. tarafından saldırıya uğradı.
POMPALI TÜFEKLE YARALADI
Büşra Y'yi sokak ortasında darbeden O.Ç, daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Eski eşini önce darbetti ardından pompalı tüfekle yaraladı
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Ateş ettikten sonra kadına tekme atmaya devam eden zanlı, elindeki tüfekle olay yerinden koşarak uzaklaştı. Şüpheli, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.