Eski eşini öldürmeye giden zanlı cezaevinde intihar etti

Mersin’in Mut ilçesinde oturan N.A., gece saat 1 civarında polisi arayarak ihbarda bulundu. 4 ay önce boşandığı eski eşinin İzmir’den gelerek kendisini öldüreceği ihbarında bulunan genç kadın için ekipler harekete geçti.
ZANLI YOLDA GÖZALTINA ALINDI
Murat Aslantürk ise Karaman-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı.
BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Otobüste yakalanan şahsın üzerinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1’er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Murat Aslantürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
ATLETİYLE KENDİNİ ASTI
Bugün ise eski eşini öldürmek isteyen Murat Aslantürk, kaldığı koğuşun banyosunda atletiyle kendisini asarak yaşamına son verdi.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Yapılan incelemelerin ardından Murat Aslantürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından Murat Aslantürk’ün cenazesinin toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüleceği öğrenildi.