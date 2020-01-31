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Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladı

Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı, kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba-kız, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 31.01.2020 - 11:21..
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Birol K., 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki evine gitti.

Birol K. ile Esma Polat ve Ekin K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladı

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KIZINI YARALADI, İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol K., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurarak, öldürdü. Kızı Ekin K.'yi de tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Birol K., aynı silahla kendisini vurdu.

Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladı

KATİL ZANLISI BABA VE KIZI AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler; Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba ve kızını ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. İntihar girişiminde bulunan Birol K. ile kızı Ekin K., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladı

Öte yandan komşular, evden daha önce de sık sık kavga sesleri duyduklarını öne sürdü.

Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladı

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