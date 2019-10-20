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Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

Beylikdüzü'nde eski eşini aracın içinde başka biriyle gören eski koca, her ikisini de öldürüp intihar etti.

İHA | 20.10.2019 - 08:23..
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İstanbul'un Beylikdüzü İlçesinde, bir hafta önce boşandığı eski eşini, başka biriyle gören eski kocanın gözü döndü. Silahlı adam, iki kişinin bulunduğu araca kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti.

ÖNLERİNİ KESTİ

Saat 01.00 sularında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir sitenin önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.E., kullandığı tomobiliyle sitenin önüne gelerek, bir hafta önce boşandığı eski eşi Ö.E’nin içende olduğu İ.Ş’nin kullandığı otomobilin önünü kesti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Yanındaki silahı alarak otomobilden inen S.E, eski eşi ile İ.Ş.'nin içinde olduğu araca doğru gitti. Bu sırada S.E'nin geldiğini gören İ.Ş, işe ise panikleyerek araçla geri geri kaçmaya çalışırken park halindeki başka otomobile çarptı. Daha sonra S.E, eski eşinin içinde olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu.

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

KENDİ DE İNTİHAR ETTİ

Aracın içinde bulunan eski eş Ö.E, ile çocuk doktoru olduğu öğrenilen İ.Ş, kanlar içinde kalırken, dehşet saçan eski koca ise silahı kafasına dayayarak ateş etti. S.E kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E’yi özel bir hastaneye ve çocuk doktoru olana İ.Ş’yi ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ö.E’nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

AĞIR YARALI İKİ KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

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