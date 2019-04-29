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Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürdü

Aksaray'da boşanmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği avukatı öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

DHA | 29.04.2019 - 15:35..
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Aksaray'da çiftçi olan 46 yaşındaki Abdurrahman D., eski eşinin boşanma davası avukatı 50 yaşındaki İbrahim Ergin'in Eski Sanayi Caddesi'ndeki ofisine gitti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR

Boşanmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği Ergin'i yanında getirdiği tabancayla göğsünden vuran Abdurrahman D., ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürdü

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

Silah seslerini duyunca ofise koşanlar, iki kişinin yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü ve polis ile sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da ekiplerle birlikte olay yerine gelip, incelemelerde bulundu.

Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürdü

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, İbrahim Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Abdurrahman D. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdurrahman D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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