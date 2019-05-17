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Eski eşinin erkek arkadaşını ayağından vurdu

İstanbul Avcılar'da bekçi olarak görev yapan Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrendi. Yunus S., Murat B.'yi önce tehdit etti, ardından da silahla ayağına ateş etti.

DHA | 17.05.2019 - 15:58..
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Olay, 11.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre; Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü!nde görevli bir bekçi olan Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenmesiyle Murat B. ile konuşmak istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Taksi durağında görevli E.A., silah sesini duyunca taksi durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahı ile dışarı çıktı.

Eski eşinin erkek arkadaşını ayağından vurdu

SİLAH İLE ATEŞ ETTİ

Bu sırada yoldan geçen bir polis memur,u taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi.

Eski eşinin erkek arkadaşını ayağından vurdu

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Olayda E.A. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bakırköy Dr. Sadik Konuk Hastanesi!ne götürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yeri incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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