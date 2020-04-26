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Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

Aksaray’da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan bir kişi polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

İHA |
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Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

Aksaray’da Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan 2 yıl önce boşandığı eşi Büşra B.’yi (27) sürekli olarak rahatsız ederek tehdit eden Ersin D. (30), bugün sabaha karşı yine boşandığı eşinin evine gelerek kapıya dayandı.

ZORLA EVE GİRMEK İSTEDİ

Boşandığı eşiyle görüşmek isteyen Ersin D. eşinin kapıyı açmaması üzerine zorla eve girmek isteyerek evin kapı ve pencerelerine zarar verdi.

Bu sırada boşandığı eşi Büşra B. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk ederken, eve giremeyen Ersin D. boşandığı eşini öldürmekle tehdit etti.

Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

YARIM SAATLİK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine yakın olan mahalle bekçileri kısa sürede olay yerine intikal ederken, bekçileri gören Ersin D. olay yerinden kaçtı.

Şahsın kaçması üzerine bekçiler ve şüpheli arasında kovalamaca başlarken, bekçilerin anonsu üzerine şahsın kaçtığı bölge polis ekiplerince adeta abluka altına alındı.

Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

GEBERT DE KURTULAYIM

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu Ersin D. bekçi ve polislerin kovalamacası sonucu bir parkta yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken polis ve bekçilere zorluk çıkaran şüpheli ekiplerce yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, polis otosuna götürüldüğü sırada kendisini tehdit eden boşandığı eşinin yakınlarına, “Gebert de bir an önce kurtulayım” diye cevap verdi.

Şüpheli ekip otosuyla Aksaray Polis Merkezine götürülürken 2 yıl önce boşandığı eşinin Ersin D.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

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