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Eski eşinin kendisini öldürmesinden korkuyor

Eski eşi tarafından sürekli darbedilen ve eşi cezaevine girdiği sırada 4 kız çocuğu ile Adana’daki evini terk eden Ayşe Özkaya, 4 yıldır eşinden köşe bucak kaçıyor.

İHA | 14.10.2019 - 10:13..
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Ayşe Özkaya, eski eşinin kendisini pavyonlarda ’konsomatris’ olarak çalışmaya zorladığını ve cezaevine girdiği sırada ilk fırsatta evden 4 kız çocuğu ile kaçtığını anlattı.

4 YILDIR ESKİ EŞİNDEN KAÇIYOR

Eski eşiyle birlikte olduğu sırada sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle yaralandığını iddia eden Özkaya, “4 yıldır eski eşimden kaçıyorum. 1999 yılında bu insanla beni kaçırmasından dolayı evlenmek zorunda kaldım. Bu insanla evlendiğimden beridir sürekli şiddet, sürekli hakaret, sürekli bıçakla yaralama ve bunun benzeri çok işkenceler gördüm. Bu insandan kaçıyorum çünkü bu insan beni pazarlıyordu, insan ticareti yapıyor. Ayrıyeten konsomatris olarak beni barlarda çalıştırıyordu. Kendi her gün evde alkol sefası yapardı, çocuklarla beraber beni hizmetçi gibi kullanırdı. 4 çocuğum var benim ondan. En son bu kişi bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Bende bunu fırsat bilerek 4 kızımla beraber evden ayrıldım.” dedi.

Eski eşinin kendisini öldürmesinden korkuyor

"MÜLTECİ HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Eski eşinin nereye kaçarsa kaçsın kendisini bulduğunu ve bu nedenle hayati tehlikesinin olduğunu dile getiren Özkaya, "Polise sığındım ve polis beni korumaya aldı. Ben yine bu insandan kurtulamıyorum. Sürekli yer değiştiriyorum ama ne yapıyorsa, bu kişi beni bir şekilde buluyor. Bulduğu zaman ya beni öldürecek, ya benim çocuklarımı elimden alacak ve bu kişi yine aynı şekilde insan ticareti yapmaya devam edecek. Kendisi yıllarca bunu bana söyledi. Benim yanımda çocuklara da ‘Sizi satacağım, siz de çalışacaksınız’ dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum, devletten bu konuda yardım istiyorum. Lütfen yardım edin, ben mülteci hakkımı kullanmak istiyorum." diye konuştu.

Eski eşinin kendisini öldürmesinden korkuyor

"CİNAYETE KURBAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Sürekli şehir değiştirdiğini anca bir şey ifade etmediğini dile getiren Özkaya, "Yine de beni bir şekilde buluyor. Benim gizlilik kararım var, koruma kararım var ama bu insan için hiç bir şey ifade etmiyor. Her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz, görüyoruz, bunlardan biri de ben olmak istemiyorum. Devletimizden yardım istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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