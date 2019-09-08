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Eski eşiyle 'Her Şeyi Yak'ta buluştu

2017 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasında gösterdiği yüksek performans ile jüri üyelerini kendine hayran bırakan başarılı şarkıcı Şeyda Erbaş, üçüncü single çalışması DMC etiketiyle piyasaya

Haber Merkezi | 08.09.2019 - 10:12..
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2017 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasında gösterdiği yüksek performans ile jüri üyelerini kendine hayran bırakan başarılı şarkıcı Şeyda Erbaş, üçüncü single çalışması “Her Şeyi Yak”ı DMC etiketiyle piyasaya sürdü.

ESKİ EŞİ İLE ÖRNEK ÇALIŞMA

Şeyda Erbaş yeni single çalışmasında ayrıldığı eski eşi DJ Kenan Kasap ile herkese örnek olacak bir çalışma yaptı. Şeyda Erbaş ile Kenan Kasap ayrılmış olmalarına rağmen iş birlikteliklerini 3,5 yaşındaki oğulları için devam ettirme kararı alarak “Her Şeyi Yak” adlı çalışmada bir araya geldi.

Eski eşiyle 'Her Şeyi Yak'ta buluştu

DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sözü Sezen Aksu’ya, bestesi Thanou Mikroutsikou’ya ait olan şarkıya kendi yorumlarını katan ikiliye rapçi Kazım Yıldırım’da (Amon) eşlik etti. Şeyda Erbaş’ın yeni single çalışması “Her Şeyi Yak” şarkısına çekilen klipte yönetmenliği Fatih Ege ile Kazım Yıldırım yaptı. Bir çocuk annesi olan Şeyda Erbaş, yeni çalışması kadar mankenleri kıskandıracak düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Eski eşiyle 'Her Şeyi Yak'ta buluştu

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