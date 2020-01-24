FETÖ'nün askeri yargı davası sonuçlandı

FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı’nın bulunduğu 4 sanığa ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan değişen oranlarda hapis cezası verdi.