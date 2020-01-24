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FETÖ'nün askeri yargı davası sonuçlandı

FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.

İHA | 24.01.2020 - 11:46..
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FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı’nın bulunduğu 4 sanığa ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan değişen oranlarda hapis cezası verdi.

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