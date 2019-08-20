Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'den 15 gözaltı

16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

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İstanbul'da asker uğurlama terörü kameralara yansıdı

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde tek teker üzerinde seyreden magandalar, hem kendilerini, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.