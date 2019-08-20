Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'den 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
15 KİŞİ YAKALANDI
Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
4 ŞAHSIN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi.