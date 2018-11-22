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Eski HDP ilçe başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı için yargılanan eski HDP Haliliye ilçe başkanı, 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İHA | 22.11.2018 - 15:32..
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Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu yargılanan İzzettin Gök, avukatları ve yakınları katıldı. Sanık Gök, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgüt üyeliğinin bulunmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savunarak beraatini talep etti.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı, sanığın terörist cenazelerini organize ettiğinin, terör propagandasına dönüşen toplantı ve gösterilere katıldığının delillerle tespit edildiğini vurgulayarak, Gök'ün cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 'Terör örgütü PKK/CKK üyeliği ve propagandası' suçlarından 13 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

İzzettin Gök, yaklaşık 2 yıl önce kentte düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınmıştı.

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