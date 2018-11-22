Eski HDP ilçe başkanına hapis cezası

Rize’nin yaşayan en eski arzuhalcisi Yurdakul Kayıkçı 40 yıldır kullandığı 1920 model daktilosunu torununa hediye etti.

Avrupa'da yaklaşan Noel ve pazarlarının kurulması, terör paniğini de beraberinde getirdi. Almanya'da kamyon saldırılarına karşı Başkent'e bariyerler kuruldu, silahlı polisler devriyeye başladı.

Kadrosunda 3 sakat ve 3 cezalı oyuncu olan Galatasaray'ın Konyaspor karşına çıkacağı ilk 11 netleşti. Fatih Terim'in öğrencileri sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkacak.

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ÖTV ve KDV indirimi otomobil sektörünü hareketlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla araç satışlarında artış yaşanıyor.