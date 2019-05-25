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Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya eleman sağlama, kuryelik ile örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, 4'ü tutuklandı

AA | 25.05.2019 - 00:41..
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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, aralarında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılacak kişilerin aktarımıyla ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum G, Mehmet D, ve Şehmus K. mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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