Eski İBB Başkanı Sözen: İstanbul'u Tanrı susuz bıraktı

CHP´li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, 1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 1994´teki yerel seçimlerin ardından bu görevi, Recep Tayyip Erdoğan´a devretmişti.

ÇÖP YIĞINLARI, SUSUZLUK

Döneminde, belediye, çöp dahi toplamıyor, kentte çöplerden kuleler oluşuyordu. Susuzluk nedeniyle bidonlarını alan İstanbullular, su dağıtan tankerlerin yanında uzun kuyruklara giriyor, saatlerce bekledikten sonra bidonlarına su doldurabiliyordu.

DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI YANIT VERDİ: TANRININ TALİHSİZLİĞİ

Nurettin Sözen, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada İstanbul'un bu dönemlerini "İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumda İstanbul'un hali neydi? İstanbul'da çöp dağları var mıydı, İstanbul'da su var mıydı, İstanbul'da hava kirliliği var mıydı?" sözleriyle hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yanıt vermek için Halk TV ekranlarına çıktı.

Nurettin Sözen "İstanbul'u Tanrı susuz kıldıysa yerel yönetim ne yapabilirdi?" diye sordu.

"GREVLERDEN DOLAYI ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU"

"Tanrı'nın bir talihsizliği olarak, isterseniz cezalandırması deyin. Susuz kıldıysa İstanbul'u, yerel yönetim ne yapabilirdi.

Çöp dağları gibi bir uyduruk laf var. Biz çöpten elektrik üretiyorduk. Çöp yığınları grevlerden dolayı gerçekleşti. Ben bugün görevde olsam, aynı grev gömleğini giyerim.

İtalya'da grev olduğu için, çöpler yığınlar haline gelebilir. Demokrasinin doğal sonucudur. Demokrasiye inanan insanlar bunu saygıyla karşılamak zorundadır."