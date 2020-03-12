Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili detaylara yer verildi.

ZEMİNE DÜŞMÜŞ

Raporda yer verilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Mesurier'in binadan zemine düştüğü anlar görülüyor.

Mesurier düşmeden 7 saniye önce, sokaktan yaya olarak geçen ve kamera açısından çıkış yapan bir kişi de görüntülere yansıyor.

Raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu kişiyi aradığı da belirtildi.

Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı

ÖLEN EŞİNİ TEŞHİS ETTİ

Raporda, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 05.28'de olay yerine gittiği, çevrede güvenlik önlemi aldığı, 05.57 sıralarında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de sokağa giriş yaptığı belirtildi.

7 DAKİKA SONRA ANLADI

Polisin Mesurier'in ev-ofis olarak kullandığı binanın kapı zilini 06.07'de çaldığı aktarılan raporda, yaklaşık 7 dakika sonra Mesurier'in eşi Emma Hedving Christina Winber'in kapıyı açtığı ve ölen eşini teşhis ettiği bildirildi.

SORUŞTURMAYI CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ YÜRÜTTÜ

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Güvenlik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Soruşturmayı Cinayet Büro Amirliği yürüttü.