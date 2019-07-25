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Eski İngiliz model köpeği ile evleniyor

İngiltere'de eski bir manken olan Elizabeth Hoad, geçmişte yaşadığı 220 ilişkiden memnun kalmayınca köpeği ile evlenmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 17:12..
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Geçmiş yıllarda İngiltere'de oldukça popüler olan manken Elizabeth Hoad, bu günlerde oldukça buhranlı günlşer geçiriyor. Sebebiyse geçmişte yaşadığı ilişkileri.

Onyıllaca yaşadığı 220 ilişkide de aradığı mutluluğu bulamayan Hoad, köpeği ile evlenmeye karar verdi.

Eski İngiliz model köpeği ile evleniyor

KÖPEĞİ İLE EVLENECEK

49 yaşındaki Hoad, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada kararının nedenini 'ilişki geçmişinin pek parlak olmaması'na bağladı.

Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi.

Eski İngiliz model köpeği ile evleniyor

KİLİSE NİKAHI

1980'lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad "Artık erkeklerden vazgeçtim" dedi.

Eski İngiliz model köpeği ile evleniyor

​Köpeği Logan'ın ise onu asla bırakmayacağını bildiğini söyleyen Hoad, "Bazılara bana çılgın diyebilir. Ama bu benim 'asla ayrılmayacağız' deme tarzım" dedi.

Hoad, Katolik kilisesinde bir papazı, altı yaşındaki Logan'la olan birliklerini kutsamaya ikna etmeyi umduğunu söyledi.

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