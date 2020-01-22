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Eski iş yerinden çelik kasa çalan hırsız yakalandı

Manisa’da 3 yıl önce bir ay çalıştığı iş yerine giren hırsız, yaklaşık 150 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı.

İHA | 22.01.2020 - 19:25..
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık ihbarıyla harekete geçti.

Eski çalıştığı iş yerinin çelik kasasını çaldı VİDEO

EVİNDE YAKALANDI

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının S.B. (32) olduğunu belirledi.

Zanlının ikametine yapılan operasyonda S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi.

Eski iş yerinden çelik kasa çalan hırsız yakalandı

KASA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

İş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu. İçinde 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı iddia edilen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Zanlının daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı olduğu belirtilen S.B.'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir aylığına çalıştığı öğrenildi.

Eski iş yerinden çelik kasa çalan hırsız yakalandı

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