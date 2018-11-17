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Eski istihbaratçı Aktepe hakkında yakalama kararı

FETÖ üyeliğinden yargılanan ve ev hapsiyle serbest bırakılan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Aktepe'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

AA | 17.11.2018 - 09:15..
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Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

İTİRAZ HAKLI BULUNDU

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aktepe, davanın 7 Kasım'daki celsesinde ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Aktepe, tutuklu yargılandığı Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7 Kasım'daki celsesinde, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe tanık olarak dinlenmişti. Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Aktepe, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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